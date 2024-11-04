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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил в 4-м матче подряд: 5 бросков, 2 хита за 21:03 против «Каролины». У него 7+7 в 11 играх

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в конце первого периода игры чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

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