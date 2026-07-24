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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ризван Куниев: «Анкалаев хочет закрыть пару моментов в полутяжелом весе и дебютировать в тяжах»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев может дебютировать в тяжелом весе. Об этом рассказал его сокомандник  Ризван Куниев .

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