Российские танки уже на территории Днепропетровской области – Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщает о наступательных действия в Днепропетровской области Украины. Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области– говорится в сообщении российского военного ведомства.