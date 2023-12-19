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Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Вердера», «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц», «Байер» и «Бавария» проведут свои матчи завтра

Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Вердера», «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц», «Байер» и «Бавария» проведут свои матчи завтра

Также во вторник «Боруссия» Дортмунд примет «Майнц».  В среду лидер таблицы «Байер» сыграет с «Бохумом», «Бавария» – с «Вольфсбургом» в гостях.

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