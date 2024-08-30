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Спички - не игрушка

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Офицер Уилкерсон: ВСУ попали в окружение ВС РФ в Курской области и погибают

Офицер Уилкерсон: ВСУ попали в окружение ВС РФ в Курской области и погибают

Полковник запаса армии США Лоуренс Уилкерсон в беседе с Youtube-каналом Dialogue Works сообщил о том, что украинские войска фактически оказались окруженными в Курской области.

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