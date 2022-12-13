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«Проект Артемида»: фотографии Скарлетт Йоханссон со съемочной площадки

«Проект Артемида»: фотографии Скарлетт Йоханссон со съемочной площадки

Скарлетт Йоханссон была замечена на съемках своего нового фильма «Проект Артемида» в ретро-образе. На фотографии со съемочной площадки, которая появилась в сети во вторник, можно увидеть актрису в светло-зеленом наряде с серой курткой в ​​руках.

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