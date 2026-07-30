'We Have Special Forces': Netanyahu Unfazed By Global Threats Of Arrest Via Middle East Eye Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told Fox News on Tuesday that he was not too bothered by the International Criminal Court's (ICC) arrest warrant for him, because Israeli special forces would protect him should any country try to take him into custody.
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