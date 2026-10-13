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Газета.ру

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В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта

Полиция Нидерландов задержала 20-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры королевства.

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