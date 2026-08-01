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Царьград

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Евгений Баканов объяснил, как правильно упаковать роллы

Евгений Баканов объяснил, как правильно упаковать роллы

Евгений Баканов, основатель сети роллов, раскрыл секреты правильной упаковки для их сохранности. Он подчеркнул важность компоновки, исключающей удары, и рассказал о значении обучения курьеров для надежной доставки.

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