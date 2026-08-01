Евгений Баканов объяснил, как правильно упаковать роллы

Евгений Баканов, основатель сети роллов, раскрыл секреты правильной упаковки для их сохранности. Он подчеркнул важность компоновки, исключающей удары, и рассказал о значении обучения курьеров для надежной доставки.
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