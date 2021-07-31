Страна и люди

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Крах США: Американский колосс готовится рухнуть

Крах США: Американский колосс готовится рухнуть

Сверхдержава, неспособная защитить своих союзников или саму себя, теряет всякий авторитет Лев Стесин Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.

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Meerflyegerr
"...Люди должны отождествлять себя с государством; верить, что будущее страны это их будущее — до такой степени, что они готовы умереть за это. Та же страна, население которой лишено этого чувства общей цели и идентификации, находится в опасности — независимо от того, насколько она велика или могущественна..."(с) Готовы ли умереть за будущее России те, кто нами правит и имеет при этом семьи-дома-деньги за бугром?

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