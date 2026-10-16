В ходе прений 16 октября в Нижнем Новгороде государственный обвинитель запросил для бывшего руководителя АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина пять лет колонии общего режима, а также запрет на руководящие должности в коммерческих структурах на два с половиной года и взыскание 19,4 млн рублей в пользу городского бюджета.
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