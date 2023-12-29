Представитель ВС ВСУ Игнат: инцидент с НЛО в Польше является сигналом Западу

РИАМО - 29 дек. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВС ВСУ) Юрий Игнат отметил, что случай с неопознанным летающим объектом (НЛО), который нарушил воздушное пространство Польши, - это сигнал Западу о том, что нужно усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины, сообщает «Лента.