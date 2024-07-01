Как правильно смывать косметику, чтобы не заработать прыщи и дерматит

Ощущение стянутости, шелушение, сухость кожи, красные пятна, раздражение или прыщи, черные точки — это далеко не полный список тех неприятностей, которые могут беспокоить, если неправильно ухаживать за кожей лица.
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