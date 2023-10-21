Режиссер "Винни-Пух: Кровь и мед 2" пообещал десятки смертей

Режиссер и соавтор сценария фильма “Винни-Пух: Кровь и мед 2” Рис Фрейк-Уотерфилд поделился некоторыми деталями, сообщив, в частности, что бюджет сиквела “в 10 раз больше, чем у первого фильма”, а также анонсировал “десятки жертв”.