Сусанинские дорожники устраняют последствия снегопада Корреспондент РИА LIFE24 передает, что после недавнего снегопада дорожные службы Сусанинского района трудятся над расчисткой дорог.
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Сусанинские дорожники устраняют последствия снегопада Корреспондент РИА LIFE24 передает, что после недавнего снегопада дорожные службы Сусанинского района трудятся над расчисткой дорог.