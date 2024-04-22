Рогов рассказал, как США могут устранить Зеленского Ирэн ОрлонскаяВ разговоре с aif.ru политолог и общественный деятель Владимир Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может рассчитывать на спокойную пенсию после завершения конфликта на Украине.
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