Рогов рассказал, как США могут устранить Зеленского Ирэн ОрлонскаяВ разговоре с aif.ru политолог и общественный деятель Владимир Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может рассчитывать на спокойную пенсию после завершения конфликта на Украине.