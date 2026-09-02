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«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на новичков летом

«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на новичков летом

Английский «Манчестер Сити» установил рекорд по сумме затрат на покупки игроков за одно трансферное окно, сообщает портал Transfermarkt.

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