«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на новичков летом

Английский «Манчестер Сити» установил рекорд по сумме затрат на покупки игроков за одно трансферное окно, сообщает портал Transfermarkt.
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