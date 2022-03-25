Правда.ру

643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Что, дешовка, заелозила, очко поджало? Сама, курица ты несвежая, знаешь, что Закон нарушаешь, фейки в отношении МО ны...В Минобороны РФ з...
  • Владимир Петров
    Абсолютный неадекват - латыши сами над ним смеются. Внесен наверx комбинаторикой туземного политиканства. Пoтомственн...Президент Латвии ...
  • Владимир Петров
    Гиена никак не угомонится...Польский генерал:...

Арбитражный суд Дальневосточного округа вернул резонансное дело Петропавловской судоверфи на пересмотр

Арбитражный суд Дальневосточного округа вернул резонансное дело Петропавловской судоверфи на пересмотр

Как стало известно, Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение Арбитражного суда Камчатского края и постановление Пятого апелляционного суда во Владивостоке по громкому делу о рейдерском захвате Петропавловской судоверфи (АО "Комкон").

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх