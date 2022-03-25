Арбитражный суд Дальневосточного округа вернул резонансное дело Петропавловской судоверфи на пересмотр

Как стало известно, Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение Арбитражного суда Камчатского края и постановление Пятого апелляционного суда во Владивостоке по громкому делу о рейдерском захвате Петропавловской судоверфи (АО "Комкон").