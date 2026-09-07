Стало известно, сколько рабочих дней будет у россиян в 2027 году

Ранее родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября В 2027 году россиянам с пятидневной рабочей неделей предстоит провести на работе 247 дней.
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