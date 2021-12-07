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В Забайкалье экипажи танков Т-72Б3 общевойсковой армии ВВО выполнили первые в новом учебном году боевые стрельбы

В Забайкалье экипажи танков Т-72Б3 общевойсковой армии ВВО выполнили первые в новом учебном году боевые стрельбы

При подготовке к мероприятию боевой учебы танкисты в составе подразделения оперативно осуществили комбинированный марш на расстояние свыше 100 километров.

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