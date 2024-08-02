ТАСС: Арестованный по делу о коррупции Булгаков помогает следствию

Бывший замглавы Министерства обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, заключенный под стражу в рамках уголовного производства о коррупции, помогает органам следствия, пытаясь доказать свою непричастность.
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