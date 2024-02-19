Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии