Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.

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