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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» не выигрывает 3 матча подряд. Команда Аморима впервые в сезоне уступила – «Бенфике»

« Бенфика » обыграла «Милан» в первом туре общего этапа Лиги Европы (2:0). Это первое поражение для  Рубена Аморима во главе миланского клуба.

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