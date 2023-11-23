Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ

Министерство обороны РФ в четверг, 23 ноября, поделилось кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на южнодонецком направлении.
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