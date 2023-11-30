Зампредставителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх поделилась информацией о том, что держава не прекращает передачу вооружения киевскому режиму вооружения в соответствии с прочими бюджетными решениями, но указанные деньги подходят к концу.
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