Зампредставителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх поделилась информацией о том, что держава не прекращает передачу вооружения киевскому режиму вооружения в соответствии с прочими бюджетными решениями, но указанные деньги подходят к концу.