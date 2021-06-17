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Трамп назвал "безуспешными" для США переговоры Байдена и Путина

Трамп назвал "безуспешными" для США переговоры Байдена и Путина

Экс-глава США Дональд Трамп считает, что саммит в Женеве 16 июня прошел безуспешно для Вашингтона и успешно для Москвы.

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Лев Добрый
Наверное зависть гложет?
Elena Pavlova
Товарищ ошибается : перейти на другой уровень отношений вопреки своей же пропаганде, отойти от бездны без особых потерь - это надо уметь. Самого Трампа потопила именно эта самая "демократическая" пропаганда гегемона.

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