Трамп назвал "безуспешными" для США переговоры Байдена и Путина

МОЯ СТРАНАПолитикаТрамп назвал "безуспешными" для США переговоры Байдена и Путина Экс-глава США Дональд Трамп считает, что саммит в Женеве 16 июня прошел безуспешно для Вашингтона и успешно для Москвы.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйНаверное зависть гложет?Elena PavlovaТоварищ ошибается : перейти на другой уровень отношений вопреки своей же пропаганде, отойти от бездны без особых потерь - это надо уметь. Самого Трампа потопила именно эта самая "демократическая" пропаганда гегемона.Комментировать
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