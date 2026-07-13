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Александра Бойкова: «По количеству граффити с котиками Тбилиси может соревноваться с Зеленоградском. А пушистых друзей тут можно найти на каждом углу»

Трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова рассказала об отношении к собакам и кошкам в Тбилиси.

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