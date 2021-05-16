Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Для дезинфекции военкоматов в Северной Осетии задействовано четыре единицы специальной техники, привлечено около 30 человек личного состава части РХБ защиты.

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