Зеленский и его команда сами собирали подобную информацию Администрация Соединенных Штатов не передавала Украине какие-либо разведывательные данные для подготовки нападения с применением дронов на российские военные объекты.
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