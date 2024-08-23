«Мимоза» под загадочным соусом. Все думают, что я добавила креветки или мясо криля. А нужен один простенький ингредиент.

Рецептов салата «Мимоза» сотни, и все они очень вкусные. А хотите, чтобы «Мимоза» была не просто вкусной, а потрясающе вкусной? Да еще и «загадочной» при этом? Я в «Мимозу» редко добавляю сыр — салат и так довольно сытный, с рисом тоже делаю лишь иногда, «в охотку».