В России утвердили основания для изъятия дачных участков у граждан

<p style="text-align:justify">С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу постановление правительства, устанавливающее чёткие критерии для изъятия садовых, огородных и приусадебных участков у собственников за ненадлежащее использование.
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