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СК предъявил новоуренгойцу обвинение в вымогательстве в особо крупном размере

СК предъявил новоуренгойцу обвинение в вымогательстве в особо крупном размере

В Новом Уренгое следователи предъявили обвинение 50-летнему местному жителю. Мужчина отправился в СИЗО за вымогательство в особо крупном размере и публичное оскорбление сотрудницы полиции, сообщили в СУ СК России по ЯНАО.

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