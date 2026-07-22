СК предъявил новоуренгойцу обвинение в вымогательстве в особо крупном размере

В Новом Уренгое следователи предъявили обвинение 50-летнему местному жителю. Мужчина отправился в СИЗО за вымогательство в особо крупном размере и публичное оскорбление сотрудницы полиции, сообщили в СУ СК России по ЯНАО.
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