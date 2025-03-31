Запрет никабов для "мужиков". В Сирии приняли скандальный закон - у нас заволновались: "Можно только в России?"

В Сирии приняли закон, практически сразу ставший скандальным. Там ввели… запрет на ношение никабов. Весьма неожиданно, учитывая, что законную власть сирийского президента Башара Асада свергли радикальные исламисты, и порядки они устанавливают соответствующие.
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