Почему я перестала споласкивать посуду перед посудомойкой и начала экономить

Признаюсь честно: долгое время я свято верила, что помогаю своей посудомоечной машине. Каждый вечер мой ритуал выглядел примерно так: сначала я тщательно ополаскивала каждую тарелку под сильным напором горячей воды, смывая малейшие следы соуса и крошки, и только потом расставляла всё по корзинам.