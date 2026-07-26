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Кухня и дом

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Почему я перестала споласкивать посуду перед посудомойкой и начала экономить

Почему я перестала споласкивать посуду перед посудомойкой и начала экономить

Признаюсь честно: долгое время я свято верила, что помогаю своей посудомоечной машине. Каждый вечер мой ритуал выглядел примерно так: сначала я тщательно ополаскивала каждую тарелку под сильным напором горячей воды, смывая малейшие следы соуса и крошки, и только потом расставляла всё по корзинам.

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