В Канавинском районе Нижнего Новгорода подведены итоги голосования собственников жилья по вопросу включения многоквартирных домов в проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских дней, Октябрьской Революции и Чкалова.
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