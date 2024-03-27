Прихожане храма на Строгинском бульваре купили «уазик» для эвакуации раненых в зоне СВО

На днях из недельной гуманитарной поездки в зону СВО вернулись настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгине протоиерей Георгий Крылов и руководитель социальной службы храма Андрей Ильин.
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