Вся семья в восторге от этих пирожков! Самые вкусные пирожки без лепки!

Безумно вкусные пирожки, которые можно приготовить с любой начинкой. Пирожки очень мягкие, воздушные даже на следующий день! Рецепт очень простой, их даже лепить не нужно! Очень рекомендую этот рецепт! Приготовление: Муку смешать с солью и с сахаром.
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