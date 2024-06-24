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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Ефимовой»

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус. Она выступила на чемпионате Багамских островов, где попыталась отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, но неуспешно.

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