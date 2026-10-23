Главный тренер петербуржцев ответил на вопросы перед матчем с махачкалинским «Динамо». — После игры с «Ахматом» Глушенков сказал, что Карпукас хорошо сделал свою работу, и раньше не хватало такого игрока, который дает тонкие пасы вперед, продвигает мяч, и вообще горазд на нестандартные действия.
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