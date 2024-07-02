Путин не блефует, предупреждая Запад о последствии отправки войск на Украину. Зеленский предложил модель мира через посредников

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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Комментарии
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Александр Маркитанов
у индейцев тогда не было ракет
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7 час.
alik3456 Джексон
Да там и хохлов то не останется для резервации... Только евреев....
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2 час.
alik3456 Джексон
Зато у них были перья, а у хохлов венки на могилах.
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2 час.

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