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Царьград

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Слишком тесный контакт Макрона. Президент Франции привлёк внимание на публичной церемонии

Слишком тесный контакт Макрона. Президент Франции привлёк внимание на публичной церемонии

Эммануэль Макрон сам подлил масла в огонь, с новой силой всколыхнув разговоры о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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