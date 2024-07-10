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Нижегородская правда

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Команда студентов ННГАСУ стала победителем федерального проекта

Команда студентов ННГАСУ стала победителем федерального проекта

Стали известны итоги первого сезона федерального просветительского проекта «Школа мечты». В номинации «Лучшее решение блока начальной школы (учебный кабинет/рекреация)» победителем стал дизайн-проект МБОУ СОШ №2 города Городца, разработанный студентами нижегородского архитектурно-строительного университета.

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