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«Росгосстрах» предлагает автомобилистам защиту от «бесполисных», включая самокатчиков

«Росгосстрах» предлагает автомобилистам защиту от «бесполисных», включая самокатчиков

Защитить свой автомобиль от недобросовестных водителей, выезжающих на дорогу без ОСАГО, а также от тех, на кого не распространяются требования страховать свою гражданскую ответственность, — например, пользователей электросамокатов, — теперь можно за очень небольшую сумму.

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