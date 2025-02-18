«Росгосстрах» предлагает автомобилистам защиту от «бесполисных», включая самокатчиков

Защитить свой автомобиль от недобросовестных водителей, выезжающих на дорогу без ОСАГО, а также от тех, на кого не распространяются требования страховать свою гражданскую ответственность, — например, пользователей электросамокатов, — теперь можно за очень небольшую сумму.