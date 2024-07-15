26 детей госпитализировали в Крыму после отравления в детском лагере

26 детей попали в больницу после инцидента с отравлением в детском лагере «Каламитский бриз» в Евпатории, сообщаетcя на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии