Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Россияне не поверили в извинения абу-бандита, оскорбившего продавщицу магазина

Россияне не поверили в извинения абу-бандита, оскорбившего продавщицу магазина

# Чернильница   Несколько дней назад интернет облетело видео, где очередные абу-бандиты поделились своими культурными традициями с милой девушкой, продавщицей одного из магазинов в Химках.

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Комментарии
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Стэйси
Мне кажется что для продавщицы ещё не всё закончилось... существа эти мелкие , злобные и злопамятные. Затаили  &quot;обиду&quot; и не успокоятся по не отомстят
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1 д.
mm
maiop maiop
Не верю не единому слову, только наказать, да так что бы никакой Дон-пи&quot;дар&quot;мон  не в силах был помогать им! Может хватит им потакать, какая же гадость эти &quot;эМи&quot;гра&quot;нты&quot;.
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1 д.
Юрий Кувалдин
Ну и где все эти крикуны, что мол Путин поднял Россию с колен? Не поднял, а поставил вот перед этими бараньими мордами с бородкой, которые не идут воевать, а ошиваются по Т.Ц. и &quot;воюют&quot; с женщинами. У всех этих басмачей-женщина никто, хоть своя, а тем долее чужая! И на кой чёрт на эта вся мигрантская сволочь в нашей стране, способная только жрать и плодиться? Гнать всех поганой метлой обратно в кишлак!
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19 час.

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