Россияне не поверили в извинения абу-бандита, оскорбившего продавщицу магазина

Мне кажется что для продавщицы ещё не всё закончилось... существа эти мелкие , злобные и злопамятные. Затаили "обиду" и не успокоятся по не отомстят

Не верю не единому слову, только наказать, да так что бы никакой Дон-пи"дар"мон не в силах был помогать им! Может хватит им потакать, какая же гадость эти "эМи"гра"нты".

Юрий Кувалдин

Ну и где все эти крикуны, что мол Путин поднял Россию с колен? Не поднял, а поставил вот перед этими бараньими мордами с бородкой, которые не идут воевать, а ошиваются по Т.Ц. и "воюют" с женщинами. У всех этих басмачей-женщина никто, хоть своя, а тем долее чужая! И на кой чёрт на эта вся мигрантская сволочь в нашей стране, способная только жрать и плодиться? Гнать всех поганой метлой обратно в кишлак!