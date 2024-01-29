Наполеон в России не зашел

Специализирующийся среди прочего на продаже коллекционных автографов аукционный дом «Литфонд» выставил на прошлой неделе на торги две мировые редкости — автографы французского императора Наполеона Бонапарта (1769–1821).
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