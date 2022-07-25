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Xiaomi 12S станет последним компактным флагманом? Фанаты должны проголосовать рублём

Xiaomi 12S станет последним компактным флагманом? Фанаты должны проголосовать рублём

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь перепостил сообщение одного из пользователей социальной сети Weibo, заявив, что на рынке на самом деле не так много компактных флагманов.

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