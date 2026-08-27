Песков назвал "страшилкой" статью WSJ о возможном нападении РФ на НАТО

СМИ публикуют много «страшилок» о России и конфликте на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится о якобы готовящемся российском вторжении в одну из стран НАТО.
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