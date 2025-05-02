Бункеры превращаются в могилы. Следующий удар по укрытию Зеленского? Кремль перешёл к плану «Б»

После недавнего массированного удара по Киеву, в украинской столице наблюдается повышенная тревога. Сообщается о серьезных разрушениях в районе Крещатика, в частности, об уничтожении подземного бункера, утверждает телеграм-канал Царьграда.
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