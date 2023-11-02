Глава Дагестана отказал Нурмагомедову в его просьбе: "Кто-то должен ответить"

Сергей Меликов ответил на просьбу Хабиба Нурмагомедова простить участников недавних беспорядковНе так давно боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, причастных к погромам в аэропорту Махачкалы.
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